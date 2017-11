Rhedense 'partijhopper' ziet samenwerking met Baudet stranden

Associatie

Doelstelling is deelname aan de verkiezingen voor Provinciale Staten op 20 maart 2019. ,,Met Gemeentebelangen had ik een associatie tot stand willen brengen, zoals in Rotterdam een associatie is ontstaan tussen Forum en de LPF’’, zegt Wullink, die zelf in het verleden voorzitter van Gemeentebelangen is geweest.



Fractieleider Gerrit Jochemsen zegt van het voorstel hoe dan ook niks te hebben willen weten. ,,Ik ben helemaal niet rechts, zoals Wullink. Ik zit al meer dan vijftig jaar bij de vakbond. Bovendien willen we niks meer te maken hebben met zo'n partij-hopper als Wullink. Hij heeft al wel bij acht partijen gezeten.’’