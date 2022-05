Pas getrouwd en nu alweer ‘gescheiden’: PvdA-stel wordt wethouder in Renkum en Arnhem

ARNHEM - Pas getrouwd en nu al op een andere plek gaan wonen dan zijn vrouw? Mark Lauriks (40) is beoogd wethouder voor de PvdA in Arnhem. Als hij straks wordt benoemd, moet hij verhuizen naar Arnhem want een wethouder moet in zijn gemeente wonen. Maar zijn vrouw Marinka Mulder kan niet mee. Zij is namelijk wethouder in de gemeente Renkum.

Lauriks is een geboren en getogen Arnhemmer. Hij steekt niet onder stoelen en banken dat zijn hart ligt bij deze stad. Toch verhuisde hij vier jaar geleden van Arnhem naar Oosterbeek omdat zijn vrouw daar wethouder wordt voor de PvdA. Maar nu keert Lauriks dus weer terug naar zijn geboortestad.

Brief aan gemeenteraad

Omdat er sprake is van een bijzondere situatie, heeft Marinka Mulder de gemeenteraad van Renkum er al van op de hoogte gesteld dat haar man wethouder wordt in Arnhem. Zij geeft in de brief aan dat ze verwacht dat dit geen problemen oplevert. En als ze samen in een overleg zitten, zal zij open zijn over hun relatie.

Lauriks is geen onbekende in de Arnhemse politiek. Zes jaar lang was hij afdelingsvoorzitter van de PvdA in Arnhem. De afgelopen jaren werkte hij al bij de gemeente Arnhem als bestuursadviseur van burgemeester Ahmed Marcouch. Eerder werkte hij in politiek-bestuurlijke rollen bij het ministerie van Justitie en Veiligheid en de provincie Gelderland.

Opkomen voor alle Arnhemmers

Hij geeft aan het een grote eer te vinden om wethouder te worden van wat hij de mooiste stad van Nederland noemt. ,,Als wethouder wil ik opkomen voor alle Arnhemmers, maar in het bijzonder ook voor die mensen voor wie Arnhem niet of niet meer die mooie stad is, omdat zij niet rondkomen, of onzeker zijn over hun toekomst’’, zegt hij.

Arnhem stevent af op een college met GroenLinks, Arnhem Centraal, PvdA, D66, Partij voor de Dieren en Volt. Lauriks vormt samen een college met Bob Roelofs (Arnhem Centraal), Cathelijne Bouwkamp (GroenLinks) en Nemina Kundic (D66). De namen van drie andere beoogd wethouders zijn nog niet bekend.