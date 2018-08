Pasar Malam Bronbeek, plek van ontmoeting en nostalgie

Verkeersru­zie mondt uit in zwaar letsel

17:06 ARNHEM - Een oudere man is zaterdagmiddag even voor 16.00 uur ernstig gewond geraakt op straat voor het Rijnstate ziekenhuis in Arnhem. De verwondingen zouden een uitvloeisel zijn van een verkeersruzie. De politie is op zoek naar getuigen van het voorval.