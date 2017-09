Passagiers woedend: 'Ryanair kan dit echt niet maken'

Drie dagen langer vakantie in Venetië, het klinkt voor veel mensen als muziek in de oren. Maar als het verblijf niet vrijwillig is, je uren druk bent geweest met het omboeken van je vlucht én je hebt ook nog een baby die niet helemaal lekker is, dan is het een ander verhaal. ,,Ik had Venetië na anderhalve dag al wel gezien. En het is ook nog eens slecht weer. Maar we maken er het beste van.’’



Rolf (33) uit Arnhem baalt behoorlijk dat Ryanair zijn vlucht van afgelopen zondagmiddag naar Brussel heeft gecanceld. ,,We stonden al in de rij op het vliegveld om in te checken, toen we te horen kregen dat de vlucht niet doorging.’’ De Ierse prijsvechter had twee dagen eerder een mailtje naar de Arnhemmer gestuurd, maar dat had hij niet opgemerkt. ,,We zaten op dat moment op een cruiseboot, zonder internet. Maar dan nog vind ik twee dagen van tevoren nogal kort. Er waren ook passagiers die helemaal geen bericht hadden gekregen.’’