Passie en gezelligheid gaan hand in hand bij EK walking football

VideoARNHEM - Geen Ajax, Barcelona of Chelsea. Maar wel Feyenoord, Schalke 04, Tottenham Hotspur, Benfica en Club Brugge. Op het hoofdveld van het trainingscomplex van Vitesse is dinsdagmorgen met de vertegenwoordigende teams van tal van Europese topclubs het eerste officieuze EK walking football van start gegaan.

Walking football is een voetbalspel van zes tegen zes, met kleine doeltjes en zonder keepers. In het leven geroepen voor mannen en vrouwen van boven de zestig jaar, die toch nog tegen een bal willen trappen. Die leeftijd is een richtlijn. Op Papendal liepen dinsdag ook diverse vijftigers rond. Maar ook mannen van eind zeventig, al dan niet gezegend met een prachtig buikje, streden nog voor wat ze waard waren.

Afgefloten

Het hoofdveld was verdeeld in vier kwarten. Kleine veldjes, anders is het allemaal niet te belopen. Walking football, de naam zegt het al, is voetballen terwijl je wandelt. Wie toch rent, wordt afgefloten. Datzelfde geldt voor spelers die een sliding inzetten, bewust fysiek contact zoeken of de bal boven heuphoogte weg schieten. Dat is allemaal verboden tijdens walking football.

Het went

Niet rennen. Dat is nog het meest lastig, vertellen Aad Hofman (57) en Cor Buijs (59), de twee zelfbenoemde ‘jonkies’ van Feyenoord tussen het spelen van twee wedstrijden door. ,,Maar het went hoor. Na drie jaar weten we inmiddels niet beter.”

Winnen

Hofman en Buijs genieten met volle teugen. Al trekt Buijs wel even een naar gezicht als de verslaggever vraagt naar de uitslag van de wedstrijd tegen Benfica. ,,Met 2-1 verloren. Ik zeg het eerlijk: daar had ik wel even de pest over in. Bij de ploegenpresentatie maandagavond dachten we nog: makkie. Maar die vier vrouwen die er toen bij waren, hebben we vandaag niet meer gezien. Los daarvan: zij speelden het slimmer.’’

Winnen, ja, dat willen de ‘oldstars’ of ‘legends’, zoals de meeste ploegen zichzelf noemen, allemaal nog deze dinsdag op Papendal. Maar meteen na afloop van de wedstrijden maakt de passie, waar je ook kijkt, meteen weer plaats voor vriendschap en gezelligheid. Buijs: ,,Daar gaat het hier vooral om. De lol, het plezier, de contacten. En dan is het natuurlijk wel heel geweldig als je tegenstander Benfica of Tottenham Hotspur heet. Daar had ik voor drie jaar geleden in mijn stoutste dromen niet aan durven denken.’’

Conferentie

Het eerste European Legends Walking Football Festival duurt nog tot en met woensdagmiddag. Aan het toernooi nemen 21 teams van 18 verschillende clubs deel. Nederland is vertegenwoordigd door Feyenoord, PSV, NAC, Heracles, NEC en Vitesse. De organisatie is in handen van Vitesse Betrokken, de maatschappelijke afdeling van de Arnhemse voetbalclub, en de European Football for Development Network. Woensdag wordt op Papendal niet alleen gevoetbald, maar ook een conferentie gehouden die in het teken staat van (de verdere verspreiding van) walking football.

Volledig scherm Een wedstrijd tijdens het EK walking football. © Rolf Hensel