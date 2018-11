Patholoog-anatoom: ‘Geweld op hoofd was niet doodsoorzaak transvrouw Bianca’

ARNHEM/EDE - Het hersenletsel dat transvrouw Bianca in september 2017 in Arnhem opliep tijdens een bezoek van een 29-jarige klant uit Ede , was niet de oorzaak of mede-oorzaak van haar dood. Dat heeft de patholoog-anatoom woensdag bevestigd in de rechtszaak tegen de 29-jarige Edenaar, die sinds zijn bezoek aan de Venezolaanse prostituee werd vervolgd voor moord.

Tegelijkertijd is de dood van Bianca wel te verklaren door een overdosis cocaïne en amfetamine die in haar lichaam is aangetroffen, volgens de toxicoloog die ook woensdag getuigde. Het valt verder niet uit te sluiten, maar ook niet met zekerheid te bevestigen, dat het hersenletsel een andere doodsoorzaak wel een handje heeft geholpen.

De Edenaar was bij de prostituee, voordat zij dood werd aangetroffen in een benedenwoning aan de Van Oldenbarneveldstraat in Arnhem.

Edenaar wel of niet op vrije voeten?

Gezien de deskundigengetuigenissen, willen de advocaten van de verdachte dat de rechtbank de Edenaar, die inmiddels 13 maanden vast zit, op vrije voeten stelt. Zij vinden dat de grond onder de beschuldiging ‘moord’ door de getuigenissen wegvalt.

De officier van justitie wil dat de verdachte vast blijft zitten. Hij breidde op 30 oktober de beschuldiging uit met ‘poging tot zware mishandeling’ en ‘diefstal met geweld’ toen hij uit rapporten al begreep wat de deskundigen woensdag bevestigden.

Hoewel er nu geen bewijs voor moord meer over lijkt te blijven, blijven er volgens de aanklager echter genoeg redenen over om de man vast te houden totdat het Pieter Baan Centrum hem heeft onderzocht en de zaak kan worden behandeld.

“We kunnen vaststellen dat hij in de woning was, dat er geweld met hersenletsel als gevolg op haar lichaam is gepleegd, dat hij spullen heeft meegenomen en dat er géén drie overvallers waren waarna hij wakker werd naast een dode vrouw en in paniek sporen ging uitwissen zoals verdachte zegt.”

Ook is er groot gevaar voor herhaling volgens de aanklager. “We weten dat hij eerder geweldfeiten pleegde, de sporen in de woning duiden op agressief en ongeremd gedrag, en we hebben nog geen inzicht in zijn geestelijke gesteldheid.”