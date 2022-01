Patiënten ziekenhuis Rijnstate kunnen op meer comfort rekenen dankzij 750 nieuwe bedden

ARNHEM/ VELP/ ZEVENAAR - Ziekenhuis Rijnstate begint dinsdag met het vervangen van een kleine 750 bedden in de vestigingen in Arnhem, Velp en Zevenaar. Die moeten patiënten meer comfort geven en zijn beter berekend op lange en zware mensen dan het huidige materieel.

Dat was na ruim vijfentwintig jaar wel toe aan vervanging, stelt een woordvoerder van het Arnhemse ziekenhuis. Omdat een goed bed erg belangrijk is voor een goed herstel, wordt geïnvesteerd in een bed ‘dat voldoet aan alle moderne (veiligheids-)eisen en -normen’. In totaal worden 734 bedden vervangen, inclusief matrassen en nachtkastjes.

De nieuwe matrassen moeten doorligplekken voorkomen bij patiënten die lange tijd aan bed gekluisterd zijn. De bedden zijn uitgerust met een lift, waardoor het gemakkelijker moet worden op te staan en door een speciaal frame kunnen patiënten comfortabeler in bed zitten dan nu het geval is. Er is ook nadrukkelijk gekeken naar goede arbeidsomstandigheden voor het zorgpersoneel.

Usb-poort

Een van de nieuwe snufjes waarmee de bedden zijn uitgerust, is een usb-poort aan het hoofdeinde. Bijna elke patiënt beschikt tegenwoordig over een mobiele telefoon of tablet. ‘Die moet gemakkelijk opgeladen kunnen worden’, vinden ze bij Rijnstate.

Volledig scherm De huidige ziekenhuisbedden van Rijnstate op archiefbeeld. © Hans Broekhuizen/De Gelderlander