Pegida-leider demonstreert in dwangbuis bij afgeblazen rechtszaak

Pegida voor derde keer in paar maanden in Arnhem

6:52 ARNHEM - Anti-islambeweging Pegida laat dinsdagochtend voor de derde keer in enkele maanden tijd van zich spreken in Arnhem. Ditmaal is de aanleiding het hoger beroep in de zaak van de arrestatie van Pegida-leider Edwin Wagensveld, eerder dit jaar in Utrecht.