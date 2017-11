Pegida voor derde keer in paar maanden in Arnhem

Wagensveld werd daar in de aanloop naar een demonstratie aangehouden. De rechter sprak hem vrij, maar het Openbaar Ministerie ging tegen die uitspraak in hoger beroep. De zaak dient dinsdagochtend voor het Arnhemse gerechtshof en is aanleiding voor een Pegida-demonstratie bij het Paleis van Justitie .

Het is de derde keer in vijf maanden dat de beweging van zich laat horen in de Gelderse hoofdstad. Drie aanhangers van Pegida verstoorden in september de installatie van burgemeester Ahmed Marcouch in het Arnhemse stadhuis. Vlak na diens voordracht, in juli, haakte Pegida aan bij een demonstratie van Geert Wilders' PVV tegen die voorgenomen benoeming.