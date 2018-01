Penningmeester pakt 10.000 euro uit de kas van 'vrienden van verpleeghuis'

State of Fashion 2018 strijkt neer in De Melkfabriek

7:03 ARNHEM - Het Arnhemse modefestival State of Fashion slaat dit jaar van 1 juni tot en met 22 juli het hoofdkwartier op in De Melkfabriek op het voormalige Coberco-terrein aan de Nieuwe Kade. Thema is dit jaar 'Searching for the new luxury'.