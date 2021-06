Permanente herinnering aan Feestaardvarken in Bartokpark; ‘Arnhem heeft het kunstwerk omarmd’

Lekkage leidt politie naar hennepkwe­ke­rij in Arnhemse wijk Presikhaaf

10 juni ARNHEM - In een pand in de Arnhemse wijk Presikhaaf is vandaag een hennepplantage met zo’n 250 planten gevonden. De politie kwam de kwekerij op het spoor na een melding van een lekkage.