Personeelstekort stelt Arnhemse horeca voor een grote uitdaging: kok serveert het eten zelf maar

Kleinschaliger draaien om de ‘boel niet in het honderd te laten lopen’ is in deze tijden van nood onvermijdelijk, zo bevestigen verschillende ondernemers.



John Pricke van eetcafé Sint Jan aan het Jansplein ziet dat het stadshart van Arnhem in de middag volstroomt met mensen die een dagje uit zijn in eigen land, ook op maandag en dinsdag. Maar daar kan hij dit jaar niet voluit van profiteren. ,,Drie weken terug ging het helemaal mis. Toen hebben we de knoop doorgehakt om voorlopig op dinsdag dicht te gaan. We hebben gewoon te weinig mensen om zeven dagen per week door te blijven draaien. Bovendien is een gedeelte van mijn terras nu dicht. Ik mis daar omzet, maar het is niet anders.”