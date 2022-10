Peter bij toeval herenigd met oude legerkist van zijn vader: ‘Hij worstelde enorm met zijn rol als militair in Indonesië’

Wildopvang Avolare in Doorwerth door vogelgriep langer dicht voor publiek

DOORWERTH - Wildopvang Avolare heeft een gloednieuw gebouw gekregen in Doorwerth. Maar sinds de opening in april is dat om uiteenlopende redenen overwegend gesloten geweest voor het publiek. Op dit moment is dat vooral het gevolg van de vogelgriep.

22 oktober