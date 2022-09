Peter van Drunen begon als marsleider zonder mars: ‘De Airborne Wandeltocht gaat in je haarvaten zitten’

Kringloop­win­kel RataPlan moet opening in Arnhem uitstellen; spullen inleveren kan al wel

ARNHEM - De opening van de nieuwe winkel van kringloopketen RataPlan in Arnhem loopt zeker een half jaar vertraging op. Het filiaal aan de Dr. C. Lelyweg had al volop in bedrijf zullen zijn, maar de opening is uitgesteld tot december, of mogelijk januari volgend jaar, zegt bedrijfsleider Robin van Duijn.

31 augustus