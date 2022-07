Peter werkt in Arnhem op de meldkamer van de politie: 'Eerste minuut is heilig’

indebuurt“Soms heb je uren niks en dan ineens, pats, ben je er weer bij’', zegt Peter Verschuren (58) over werken op de meldkamer van de politie, brandweer en ambulance in Arnhem. “Ik hoor alles en iedereen om mij heen en ben de hele tijd alert. Achterover leunen is niets voor mij.’’

Althans, in de meeste gevallen vindt Peter rustig aan doen maar niets. ‘’Het is wel lekker om even in de stoel te hangen tijdens de avonddienst. Om na het eten even uit te buiken. Maar ik heb echt liever dat het rumoerig is.’’

Plotseling en snel omschakelen

Als er veel meldingen binnenkomen staat Peter gelijk aan. ‘’Ik vind het fijn om veel dingen tegelijk te coördineren en actief bezig te zijn. Dat geeft me veel voldoening én ik denk dan niet na over dat ik moe ben. De nachtdiensten vind ik daarom wel pittig. Die zijn van 23.00 tot 07.00 uur, de tijden waarop het meestal het rustigst is. Maar ja, aan de andere kant weet je nooit van tevoren wat er gaat komen. De situatie kan binnen twee minuten weer totaal anders zijn. Omdat ik mij goed op veel tegelijk kan focussen is plotseling en snel omschakelen voor mij heel makkelijk.’’

Levens redden

”Ik vind mijn werk wél lastig als ik belangrijke gegevens niet kan krijgen.” Peter legt uit dat hij al twintig jaar bij de hulpdiensten werkt en nu sinds negen jaar calamiteitencoördinator (CACO) is. Als CACO regelt hij communicatie tussen de politie, brandweer en ambulance. Peters belangrijkste werkzaamheden bestaan uit het verzamelen, klusteren en doorgeven van cruciale informatie aan collega’s.

”Het is frustrerend als dat niet lukt. Bijvoorbeeld wanneer politieagenten, brandweerlieden of ambulancebroeders het te druk hebben om dingen door te geven. Of wanneer bepaalde informatie simpelweg niet te achterhalen is. Ga mensen die in een stresssituatie zitten maar eens uitleggen dat je belangrijke details (nog) niet weet! Die zijn heilig in de eerste minuut van een incident. We redden er levens mee.”

Lees verder onder de foto >

Volledig scherm Peter op zijn plek in de meldkamer © indebuurt Arnhem

Zelfs de windrichting is belangrijk

Mede dankzij Peters inzet kunnen zijn collega’s hun werk dus goed uitvoeren. ”De informatie gaat naar betrokkenen bij grote incidenten, zoals een grote, uitslaande brand of een incident met gevaarlijke stoffen. Het is de bedoeling dat ik binnen vijf minuten een zogenaamd ‘multibeeld’ schets voor zowel de politie als de ambulance en de brandweer. In het multibeeld geef ik van alles aan; wat er waar aan de hand is, welke aanrijroutes er naartoe zijn, wat de windrichting is.”

De windrichting kan volgens Peter een belangrijk detail zijn. ”Bij een incident waar gevaarlijke stoffen aanwezig zijn, zien collega’s niet waar die in de lucht hangen. Daarom moeten zij rekening houden met waar de wind vandaan komt. Als er brand is ga je ook niet in de rook staan. Als iemand in een wolk onzichtbare, gevaarlijke stoffen gaat staan, kan diegene binnen twee minuten dood zijn. Daarom is het zo belangrijk om snel de juiste informatie te hebben.”

Adres achterhalen op gehoor

Vanwege de snelheid waarmee informatie verzameld en verspreid moet zijn, moet Peter snel beslissingen nemen. ”Ik herinner me dat ik iemand met het Syndroom van Down aan de lijn kreeg. Dat was tijdens een shift waarin ik meldingen aannam als centralist voor de brandweer. In die rol moest ik binnen één minuut al besluiten nemen. De persoon zei dat zijn opa op de bank lag en niet meer wakker werd.”

”Het adres waarop de twee zich bevonden was onbekend en op aantikken of spetters water reageerde de opa niet. Ik stuurde er collega’s op af en terwijl ik de persoon nog aan de lijn had, hoorde ik de sirenes dichterbij komen. Aan de hand van het geluid achterhaalden we de locatie. Achteraf bleek echter dat de beller stiekem op zolder zat te telefoneren en dat opa niet ziek of dood was. Je moet toch alles serieus nemen.”

In de maling genomen?

Dat ze op de meldkamer alles serieus moeten nemen blijkt wel uit een telefoontje dat Peter kreeg van een zesjarig meisje. ”Ze vertelde me heel rustig en beleefd dat haar slaapkamer in brand stond. In eerste instantie voelde ik me een beetje in de maling genomen, want ze antwoordde op ál mijn vragen en ze was zó kalm. Toch voelde ik dat ik iemand moest sturen en ja hoor, de slaapkamer stond daadwerkelijk in lichterlaaie. Het is in dit werk zo belangrijk dat je je onderbuikgevoel laat spreken! Ik was erg opgelucht omdat ik er goed aan had gedaan om een auto te sturen.”

Lees verder onder de foto >

Volledig scherm Peter voor het politiebureau © indebuurt Arnhem

Sommige dingen wennen nooit

Peter zucht. ”Incidenten met kinderen blijven me toch wel het meest bij. Die wennen nooit.” Hij vertelt over een heftig auto-ongeluk dat gebeurde terwijl Peter nog als brandweerman werkte. ”Een meisje stierf na het ongeluk in mijn armen. Ik kroop in haar moeders auto op de achterbank om haar te helpen, maar ze redde het niet.”

Die ervaring greep Peter op een ander moment bij de keel. ”Mijn zoon ging onder narcose omdat zijn keelamandelen geknipt werden. Ik hield hem vast en op het moment dat ik zijn ogen zag wegdraaien dacht ik dat ‘ie ging. Over heftige gebeurtenissen op het werk werd vroeger niet gepraat. Dan was het zo van: hé, je bent toch een vent. Ik nam de ervaringen mee naar huis en dan vroeg ik me wel eens af of ik dit nou echt wilde.”

‘We gaan als mensen met elkaar om’

Die machocultuur kende volgens Peter een grote omslag. ”Het is heel anders nu, omdat we met elkaar praten. Sterker nog, het is tegenwoordig verplicht om het er na een heftige gebeurtenis met collega’s over te hebben. Door als mensen met elkaar om te gaan houden we het vol. We weten wat we aan elkaar hebben. Als er iets is weten mijn collega’s vaak bij één blik al genoeg. En natuurlijk is dit werk serieus, maar we houden ook de grappen en grollen erin!”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.