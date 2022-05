Piepjonge Lizzy ontpopt zich tot ware heldin en redt Arnhems gezin bij woningbrand: ‘Ze bleef maar blaffen’

En daardoor werd veel erger voorkomen. Bewoner Marco Willemsen belde in het holst van de nacht direct de brandweer en bracht zijn vrouw, kinderen én honden vervolgens in veiligheid.

Toch is de vooral de rookschade in de woning enorm, zo blijkt maandagmorgen. Geen reden voor Willemsen om z’n goede humeur te laten bederven. Ontspannen doet hij zijn verhaal in de deuropening van zijn tussenwoning in de Arnhemse wijk Malburgen. ,,Natuurlijk, het was enorm schrikken. Maar je kan er nu toch niets meer aan doen. Ik ben allang blij dat de schade beperkt is gebleven tot materialen: die kun je vervangen.”