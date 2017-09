Piet Zoomers verkoopt winkels in Arnhem, Hengelo, Oldenzaal en Zwolle

Piet Zoomers focust zich in zijn grootste vestigingen in Wilp en Den Bosch op niet alleen kleding, maar ook op ‘beleving en fun’. Dat is waar de onderneming ‘in gelooft’ richting de toekomst. Die weg is het bedrijf al eerder ingeslagen.

Live-muziek

,,Elke zondag hebben we live muziek in onze vestigingen in Wilp en Den Bosch.’’ Het is de opmaat naar veel meer. Die mogelijkheden en ruimte zijn er niet in de vier winkels die per 1 oktober in handen komen van modeketen Van Uffelen. De 38 personeelsleden die van baas wisselen zijn woensdag ingelicht, zegt Van Roon. Ze behouden hun huidige arbeidscontract.

Franchise

Naast Wilp en Den Bosch heeft Piet Zoomers nog winkels in Enschede en Lochem. ,,In Enschede gaat het om een franchisezaak. Daar kunnen wij niet zelfstandig over beslissen. Overleg heeft nog niet plaatsgevonden. Voor Lochem weten we het nog niet. Daar kijken we naar. In Lochem zitten we al heel lang, de winkel doet het goed. Misschien blijft die gewoon open, misschien maken we er wel een outlet van. Wie zal het zeggen?’’