Pijn is fijn, vindt Lotte: ‘Soms val ik bij het tatoeëren zelfs in slaap’

,,Mijn eerste tattoo liet ik op mijn vijftiende zetten. Een duifje, op mijn bil. Die plek had ik gekozen om de tattoo geheim te houden: mijn moeder had het verboden. Natuurlijk kwam ze erachter. Haar reactie was: ‘Had je niet wat mooiers kunnen kiezen?’ Vele jaren later deed ik mijn moeder een tattoo cadeau, voor haar 65ste verjaardag.”



,,Mijn moeder is een ruimdenkende kunstenares. Mede door haar houd ik van kunst, waar ik tattoos ook onder schaar. Mijn tattoos hebben geen betekenis, ik vind ze gewoon mooi. Samen vormen ze, van mijn rug tot knie, één geheel. Ik heb veel mandala’s. Op mijn been staat een stoere vrouw met een grote bos haar, in zwart-wit, behalve de rood gestifte lippen.”



,,De meeste tattoos zijn gezet door Jorley, een oud-collega met wie ik ooit samenwerkte in een kledingwinkel. Jaren later kwamen we elkaar toevallig tegen. Ik vroeg hem wat hij nu deed. Jorley bleek een tattooshop in Apeldoorn te zijn begonnen. Ik ben er een keer koffie gaan drinken, met een hoop tattoosessies als gevolg.”