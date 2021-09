Plan om de Posbank helemaal af te sluiten is historisch: ‘Ik droom al jaren van deze oplossing’

Van de belangengroepen die deze zomer een steentje hebben bijgedragen aan drie verkeersscenario’s (alleen bij drukte afsluiten, half afsluiten of helemaal afsluiten) is driekwart voorstander van de meest vergaande oplossing. Dat is de oplossing die nu ook de colleges en Natuurmonumenten kiezen.



Auto’s en motoren mogen in dit scenario niet verder rijden dan de parkeerplaatsen Beekhuizen (bij Velp), Bezoekerscentrum Natuurmonumenten (bij Rheden) en Lappendeken (bij De Steeg). Ook het Rozendaalse Veld wordt voor gemotoriseerd verkeer onbereikbaar. Het idee is op de hoek van de Kluizenaarseweg met de Beekhuizenseweg een parkeerplaats aan te leggen voor wie hier het gebied in wil.