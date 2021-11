Plan voor compacter winkelgebied Arnhemse binnenstad: ‘Stevig ingrijpen nodig’

Intertoys opent speelgoed­win­kel in Musiskwar­tier in stadshart Arnhem

ARNHEM - Speelgoedwinkel Intertoys opent in november een grote vestiging in het Musiskwartier in het stadshart van Arnhem. De zaak slaat ruim voor Sinterklaas en de kerst zijn vleugels uit in twee samengevoegde winkelruimtes op de hoek van het Brouwersplein en de Walstraat. Intertoys verrijst pal naast een nieuwe vestiging van Action die in oktober opengaat.

23 september