Plein- en schoolverbod voor Arnhemse lijsttrekker wegens 'intimidatie en bedreiging'

Arnhem en Renkum trekken landelijke aandacht met nieuwbouw

19:19 ARNHEM/ RENKUM - Drie nieuwbouwprojecten in Arnhem en Renkum trekken landelijk de aandacht vanwege de bijzondere architectuur. In de Gelderse hoofdstad dingen de nieuwe concertzaal van Musis en het Gelders Huis naar de titel BNA Gebouw van het Jaar 2018, in Renkum is dat multifunctioneel centrum Doelum.