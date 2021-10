Poep en plas stroomt weer door Arnhemse en Betuwse riolen: leidingbreuk gerepareerd

update | video Stront aan de knikker in rioolland: pompwagens voorkomen dat poep- en plassmur­rie sloten inloopt

12 oktober ARNHEM - Een breuk in een persleiding in Arnhem zorgt voor grote problemen met de waterzuivering. Acht rioolgemalen in de Betuwe zijn noodgedwongen stilgezet waardoor het Waterschap Rivierenland vrachtwagens moet inzetten om rioolwater naar de zuiveringen in Arnhem-Zuid en Gendt te rijden.