Poep, pies en kots in de parkeergarage in Arnhem

Video Stuntploeg MASV telt zijn zegeningen: 3.000 euro en drie sponsors

7:55 ARNHEM - Het seizoen van MASV is tot nu toe een groot feest met vuurwerk, volkszangers en voetbalsucces. De volksclub staat bovenaan in de competitie en haalde woensdagavond laat de eerste prijs binnen. Het kan niet op in Malburgen West.