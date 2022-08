Poëziefestival Het Park Vertelt: vijf redenen waarom je moet gaan (dus niet alleen omdat het gratis is)

OOSTERBEEK - Het Oosterbeekse poeziëfestival Het Park Vertelt is terug. Na twee jaar afwezigheid vanwege de coronapandemie kan er dit jaar in park Hartenstein weer genoten worden van livemuziek, workshops, theater en natuurlijk poëzie. Het thema: klimaat. Dit zijn de vijf redenen waarom je op zaterdag 27 augustus een kijkje zou moeten nemen.

1: Gratis en vrijblijvend

Park Hartenstein is een kenmerkend stukje groen achter het Airborne Museum aan de Utrechtseweg. Het is gratis toegankelijk en dat is belangrijk voor dit evenement. ,,Je kunt er eventjes langs wandelen, maar je kunt er ook zo lang blijven zitten als je wilt”, vertelt vrijwilliger Bianca Hendriks.

2. Actueel

Deze editie haakt op diverse manieren in op de actualiteit, wat het festival niet alleen leuk, maar ook verrassend maakt. ,,We proberen het publiek weer een andere kijk op het onderwerp klimaat te geven.”

De Klimaatdichters, een Vlaams-Nederlandse beweging van dichters en schrijvers, geeft op het festival ‘een stem aan het klimaat’, door onder andere voordrachten over zogeheten klimaatmoeheid. Ook de boerenproblematiek komt aan bod, in een humoristische battle tussen de Vlaamse rapper Droge Piet en de stadsdichter van Antwerpen, Seckou.

3. Grote namen

Een van de belangrijkste redenen om een kijkje te nemen bij Het Park Vertelt is de kwaliteit en bekendheid van sprekers en artiesten. Naast de lange lijst aan bekende dichters - zoals Joke van Leeuwen en Diana Ozon - staat auteur en muzikant Nico Dijkshoorn op het podium met zijn band The Wizards en niemand minder dan Rinus Gerritsen, voormalig bassist van de Golden Earring.

Ook cabaretier Vincent Bijloo is van de partij, die met een ‘spoken word’ het middagprogramma zal afsluiten. En dat alles wordt gepresenteerd door de zelfbenoemde stadsdichter van Arnhem, Jesse Laport.

4. Zeker geen saaie bedoeling

Het heet dan wel een poëziefestival, maar poëzie is zeker niet het enige waar je voor kunt komen. Je kunt gaan voor de muziek, workshops, theater of gewoon voor de gezelligheid. Hendriks: ,,Het Park Vertelt is dus niet alleen voor fanatieke poëzieliefhebbers. Er is voor ieder wat wils.”

Ook voor kleine kinderen zijn er activiteiten, zoals een verteltheater waar ‘De wolf is terug’ en ‘Mr. Anansi leert de wereld lachen’ worden uitgevoerd.

5. Oosterbeek op zijn best

Oosterbeek heeft natuurlijk ieder jaar de kenmerkende Airborne-activiteiten en de Concertzaal waar allerlei evenementen plaatsvinden. Maar met dit festival wordt het groene dorp weer in een heel ander daglicht gezet. ,,De natuur komt samen met cultuur en dat maakt de locatie ook uiterst geschikt voor dit festival. Deze plek is veel meer dan alleen de Tweede Wereldoorlog.”

Waarom je misschien niet zou willen gaan

Hoewel de organisatie haar uiterste best doet om het voor iedereen zo aantrekkelijk mogelijk te maken, blijven er altijd mensen die zeggen dat het ‘niet helemaal hun ding is’, vertelt Hendriks. ,,Maar als je het niet leuk vindt, loop je gewoon weer verder. Daarom is het een open festival. Ook al heb je geen kaas gegeten van poëzie, is het toch de moeite waard om het te proberen.”

Volledig scherm Nico Dijkshoorn in de Cacaofabriek in Helmond. De schrijver/muzikant is een van de grote namen op Het Park Vertelt in Oosterbeek. © FotoMeulenhof