Politie aangevallen bij mogelijke schietpartij in buurt van zalencentrum: meerdere aanhoudingen

VideoARNHEM - Bij een vechtpartij in de buurt van een zalencentrum in de Klapstraat in Arnhem is in de nacht van vrijdag op zaterdag mogelijk geschoten. Tijdens de afhandeling van dit incident zou een persoon meerdere agenten hebben aangevallen. De politie verrichtte twee arrestaties.