Politie Arnhem dreigt camerabeelden 16-jarige fietsendief openbaar te maken

Bistrobar Beaune opent over twee weken en moet in alle seizoenen een bruisende plek in Rozendaal worden

8:01 ROZENDAAL - De Nijmeegse horecaondernemers Thijs van Gasselt en Frank Goossens openen zaterdag 18 september in het voormalige restaurant The Hunting Lodge in Rozendaal hun Bistrobar Beaune. In de dagen daaraan voorafgaand gaan ze proefdraaien voor genodigden. De Amsterdamse sterrenchef Ron Blaauw is hun huisadviseur.