Politie bekogeld met glas en stoelen in centrum Arnhem: drie supporters Rapid Wien aangehouden

quiz Test je kennis: wat weet jij over Vitesse en de Europa Cup?

Vitesse staat donderdagavond in de knock-outfase van de Conference League tegenover Rapid Wien. De Arnhemse club wacht een cruciaal duel in GelreDome. Bij winst met twee goals verschil staat de formatie van coach Thomas Letsch bij de laatste zestien in het Europese clubtoernooi.

9:27