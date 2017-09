Politie: Brandstichters auto's in Arnhem hebben 's nachts vrij spel

ARNHEM - De politie in Arnhem staat machteloos tegenover het groeiende aantal autobranden in de stad. Brandstichters hebben vrij spel zolang ze blijven toeslaan in het holst van de nacht als iedereen slaapt.

,,Dan zijn er geen getuigen en wordt niemand op heterdaad betrapt’’, reageert een woordvoerder van de politie. ,,Het ligt niet aan de medewerking van het publiek. Iedereen wil helpen maar mensen zijn vrijwel altijd te laat om iets te kunnen zien.’’



In de Akkerstraat in de Arnhemse wijk Klarendal kunnen mensen daarover meepraten. Daar stonden in de nacht van donderdag op vrijdag deze week om vier uur 's nachts plots twee auto's in lichterlaaie. Buurtbewoners schrokken wakker van een enorme knal en daarna het geluid van een leeglopende band. ,,Ik heb direct 112 gebeld’’, vertelt een Klarendaller. ,,Het ging razendsnel. De auto tegenover ons brandde als een fakkel. Hij ging rijden en knalde op de auto daarvoor. Heel akelig allemaal.’’



De politie heeft al buurt- en sporenonderzoek gedaan. Daar blijft het meestal bij, omdat ook dit keer niemand iets heeft gezien.

Pyromanen

De bewoners vragen zich nu ernstig af of er geen pyromanen actief zijn. In de nabijgelegen Vijverlaan in de Vogelwijk gingen eerder deze week al twee auto's in vlammen op en eerder dit jaar in de Agnietenstraat om de hoek. De politie heeft geen aanwijzingen dat er een verband tussen die branden en in die de Akkerstraat. ,,Bij een volledig uitgebrande auto zijn vaak ook de sporen uitgewist’’, benadrukt de politiewoordvoerder. Als brandstichters gepakt worden blijken de motieven te variëren van wraak tot vandalisme.

Volledig scherm Autobrand aan de Agnietenstraat. © Roland Heitink Tekst gaat verder onder de foto.

Geringe pakkans

Dit jaar gingen bij elkaar in de hele stad meer dan 20 auto's in vlammen op. De politiewoordvoerder begrijpt de ergernis bij de burgerij over de geringe pakkans en roept iedereen op om in actie te komen om dit soort branden te stoppen. ,,Je mag je eigendommen bewaken met een camera, dus dat kan ook met een auto. Die kan je in de auto plaatsen of vanuit het huis op de auto richten. Voorwaarde is wel dat je met een sticker of ander middel aangeeft dat er cameratoezicht is. Zo'n waarschuwing kan de brandstichter ook nog eens afschrikken.’’

De politie roept mensen ook op om samenwerking te zoeken met buurtgenoten en elkaar via WhatsApp te waarschuwen voor verdachte situaties.

Miljoenen aan schade