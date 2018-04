Politie doet via Facebook verslag van Oranjefeesten in Arnhem

Een aantal beheerders van dit account is tijdens de Oranjefeesten in de Gelderse hoofdstad in en rond de binnenstad aan het werk. Wie het evenement volgt , wordt via Facebook automatisch op de hoogte gehouden als er nieuwe berichten van de politie verschijnen.

Alcohol

Net als in voorgaande jaren legt de gemeente Arnhem ook deze Koningsnacht en Koningsdag het centrum deels droog. Dat betekent dat supermarkten en cafetaria's in de binnenstad vanavond na zes uur en morgen de hele dag geen alcoholische dranken mogen verkopen.

,,Dat doen we al sinds jaar en dag. We willen voorkomen dat mensen massaal met blikken bier en flessen alcohol de straat op gaan. Dat zorgt namelijk voor onveilige situaties. Bezoekers van het koningsfeest mogen alleen met plastic glazen de straat op’’, zegt een woordvoerder van de gemeente.

De supermarkten in en rond het centrum beginnen donderdag met het leegruimen van de schappen. Koningsdag is het grootste en enige feest in Arnhem waar deze gemeentelijke maatregel wordt toegepast. Handhavers zullen mensen aanspreken als ze met een flesje of blikje in het centrum lopen.