Politie drukt beschonken bestuurder van weg bij GelreDome na achtervolging

Zeven partijen uit Arnhemse raad voor tweede ronde naar informateur

17:59 ARNHEM - Vijf partijen in de Arnhemse gemeenteraad hebben van GroenLinks-informateur Tom van der Lee geen uitnodiging voor een tweede gesprek ontvangen. Zij verkeren nu in onzekerheid over de vraag of ze buiten de boot dreigen te vallen of dat hun antwoorden in de eerste ronde afdoende zijn geweest.