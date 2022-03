Politie en EOD zoeken mortiergranaten in de Rijn bij Oosterbeek, na vondst van magneetvissers

,,We zijn nu met duikers aan het kijken wat er aan munitie ligt’’, zegt een woordvoerder van de EOD. ,,We proberen de munitie boven water te krijgen. Is dat gevaarlijk? In principe niet, tenzij er fosfor in zit. Dat reageert als er zuurstof bij komt.’’

Verbod voor metaaldetectoren

Het aantal vondsten van oorlogstuig is nog steeds groot. Zeker ook in en om Oosterbeek, waar in september 1944 hard is gevochten. In de gemeente Renkum is daarom ruim tien jaar geleden een verbod ingesteld op het gebruik van metaaldetectoren. Door de leeftijd en slechte conditie van explosieven en munitie worden de risico's namelijk steeds groter.



Ook magneetvissen is verboden. ,,Ik hoop dat als die vissers iets vinden, ze het aan ons melden. Net zoals de twee die de mortiergranaten hebben gevonden, nu ook hebben gedaan’’, zegt de woordvoerder van de EOD.



De duikers zijn eerst alles aan het verzamelen. ,,Pas als we alles hebben gevonden, gaan we een plan maken hoe we de munitie gaan vernietigen.’’