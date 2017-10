Politie: Gevonden jas 'zeer waarschijnlijk van Anne'

In Huis ter Heide is een kledingstuk gevonden dat mogelijk van de in Arnhem opgegroeide Anne Faber is. De politie doet deze dinsdagavond met speurhonden onderzoek in het bosperceel waar het kledingstuk is aangetroffen.

Het kledingstuk werd gevonden langs de Amersfoortseweg ter hoogte van de Hobbemalaan. In het tv-programma Opsporing Verzocht werd vanavond door politiewoordvoerder Jaqueline van Houten bevestigd dat de gevonden jas zeer waarschijnlijk van de vermiste Anne is. ,,We nemen alle vondsten heel serieus, net als met de andere dingen die we afgelopen dagen gevonden hebben", aldus een politiewoordvoerder ter plekke.

De vondst is een nieuw aanknopingspunt in de zoektocht die al dagen duurt. Anne Faber groeide op in Arnhem, studeerde in Nijmegen en woont tegenwoordig in Utrecht. In die regio wordt sinds haar vermissing vrijdag naarstig naar haar gezocht.

Plekje om te schuilen

De vindplaats van de jas ligt bij ponystallen met een afdakje 'waar je kan schuilen als het hard regent', vertelt een buurtgenoot. 'Maar daar is niet vaak iemand. Er hangt zelfs een bordje met een telefoonnummer om te bellen bij onraad. Het is een oude spoorbaan waar ze een fietspad van gemaakt hebben.' Zo'n 200 meter verder ligt er een oud militair kamp dat leeg staat.

De politie deed vanavond via Opsporing Verzocht een oproep aan bezitters van bewakingscamera's in de buurt om hun beelden te delen via live.politie.nl

Maandag werd er tijdens de burgerzoekactie rondom Paleis Soestdijk bijvoorbeeld een boodschappentas en fietswiel gevonden, maar die bleken niet van de vermiste Anne.

Volledig scherm De recherche doet onderzoek. © Keistadnieuws