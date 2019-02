Politie heeft na Opsporing Verzocht tips over mogelijke dader steekpartij Steenstraat Arnhem

Alleen staanplaat­sen bij boekpresen­ta­tie Theo Janssen en Marcel van Roosmalen

20:53 ARNHEM - Vooraf werd het al ‘misschien wel een van de drukstbezochte boekpresentaties van Nederland’ genoemd, de avond in Luxor Live waarop schrijver Marcel van Roosmalen en Vitesse-icoon Theo Janssen hun boek ‘Op pad met de dikke prins’ ten doop hielden. De bijeenkomst, dinsdagavond in de grote zaal van het Arnhemse poppodium, was al ruim van tevoren uitverkocht.