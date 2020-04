Politie: het wordt al druk op de Posbank, blijf thuis

Burgemeester Esther Wetsteijn waarschuwde vorige week ook voor te veel drukte, in een bericht dat zij plaatste op de site van de gemeente Rozendaal.



Daar schreef zij: ‘Het weekend van 21-22 maart was het erg druk op onder andere het Rozendaalse Veld. Het zonnige weer nodigde ook uit tot een loopje. In de aanloop naar het weekend daarop zijn ‘tekstkarren’ geplaatst, digitale borden waarin opgeroepen werd afstand van elkaar te houden.’



‘Afgelopen weekend, 28-29 maart, hebben handhavers de situatie goed in de gaten gehouden. De parkeerplaatsen waren bij vlagen (erg) vol, maar mensen gedroegen zich correct, hielden de gevraagde 1,5 meter afstand van elkaar en zochten elkaar niet op. Ik wil, ook de komende tijd, het Rozendaalse Veld en andere delen van ons buitengebied graag open houden. Het is daarom verstandig dat u, als u daar graag wilt lopen, kiest voor de minder drukke tijdstippen. Of kies bewust een rustiger deel van de Veluwe(zoom) of maak simpelweg een wandeling door uw eigen buurt.