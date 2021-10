Politie is uren bezig met vangen van vastgebonden hond in Arnhem

Mishande­ling, belediging, vernieling en diefstal: Toch hoeft ‘sloper’ Robin niet de bak in

DIEREN - De ruzie met de buren escaleerde in een vechtpartij, een vriend klom uit angst op het dak van zijn schuurtje. De 33-jarige verdachte Robin K. uit Dieren is volgens de rechtbank in Arnhem schuldig aan tal van ernstige strafbare feiten. Mishandeling, belediging, vernieling en diefstal. Toch draait hij niet de bak in. Hij moet wel aan de bak.

27 oktober