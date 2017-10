Politie: Lichaam in sloot is Huissens slachtoffer van tragisch ongeval

Arnhemse handbalcoach Groener: 'Nog niet rond met Duitse bond'

9:57 ARNHEM - Henk Groener is op een haar na de nieuwe bondscoach van de Duitse handbalvrouwen. Maar, zo laat de 57-jarige Arnhemmer weten, rond is het nog allerminst. ,,Ik heb nog helemaal niks getekend. Op de een of andere manier is in Duitsland naar buiten gekomen dat ik met de bond daar in gesprek ben”, aldus de verbaasde succestrainer. ,,Maar we zijn er nog niet uit.”