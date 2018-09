Politie ontslaat twee medewerkers die rommelden met declaraties

'Airborne at the Bridge' in Arnhem brengt expositie over Duitse deserteur als gewapend verzets­strij­der

10:35 ARNHEM - De tot dienstplicht in het Duitse leger gedwongen Tsjech Matouš Lorenzini raakte in de Tweede Wereldoorlog na desertie verzeild in de Nederlandse ondergrondse. Hij overviel Duitse wapenarsenalen en loodste geallieerden weg uit vijandelijk gebied. 'Airborne at the Bridge' aan de Rijnkade in Arnhem heeft een expositie aan zijn grillige leven gewijd onder de titel 'Eindeloos betwist'.