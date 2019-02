Politie pakt twee mannen op na vechtpartij bij Jonahuis Arnhem

De boeren gaan straks zaaien, maar de grond is nog steeds veel te droog

7:08 NIJMEGEN - Boeren in het oosten van het land gaan een moeilijk voorjaar tegemoet. Met name in de hoger gelegen zandgronden (Achterhoek, Veluwe) is de grondwaterstand nog erg laag. De komende weken gaat het bijna niet regenen.