Politie schrikt van kritiek in docu over Arnhemse villamoord (1998) en steunt herzieningsverzoek

UPDATE Verkeer in regio Arnhem, Nijmegen en Ede muurvast in op één na drukste avondspits van het jaar

10 september NIJMEGEN - Het wegennetwerk in een groot deel van Gelderland is vrijdag in de avondspits compleet vastgelopen. Rond Arnhem, Nijmegen en Ede stonden in de spits lange files. Onder meer op de A50, A73 en A12 liep de vertraging flink op. Rond 19.00 uur waren de meeste problemen weer opgelost.