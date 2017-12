Politie Velp int vlak voor kerst extra boetes: 'Dan zijn veel mensen thuis'

VELP - De politie in Velp bezoekt in de donkere dagen voor kerst mensen die nog een boete of gevangenisstraf hebben uitstaan. ,,De kans dat mensen vlak voor de kerst thuis zijn is groot’’, vertelt een woordvoerder van de politie.

Onlangs pakte die actie bijzonder goed uit. De politie sloeg twee vliegen in één klap. Agenten haalden een 47-jarige Velpenaar op die nog een straf had uitstaan van zeven dagen. In de woning troffen ze bij toeval een 21-jarige Velpenaar aan die gezocht werd voor diefstal. Hij is als extra vangst meegenomen door de agenten.

Kerfstok

Onder het motto 'Komt u zelf of moeten we u komen halen?' bezochten de agenten Velpenaren die nog wat op hun kerfstok hebben. ,,Deze actie passen we wel vaker toe. We houden ook regelmatig van dit soort acties tijdens voetbalkampioenschappen in de zomer’’, vertelde een politiewoordvoerder onlangs. Zijn ervaring is dat de meeste mensen meteen betalen omdat ze liever niet met kerst achter de tralies zitten.

Huisbezoeken

De politie Velp zet niet meer mensen in vlak voor de feestdagen. De huisbezoeken leggen de surveillanten af tijdens hun dienst. ,,Ze haalden de 47-jarige Velpenaar op omdat hij nog een week straf moest uitzitten. Toen ze de identiteit van de andere man controleerden bleek dat hij gezocht werd voor gekwalificeerde diefstal. Dat wil zeggen een diefstal met geweld of andere verzwarende omstandigheden. Daarop is hij aangehouden’’, zegt de politiewoordvoerder.

De jongste verdachte is na verhoor inmiddels weer naar huis gestuurd. Naar alle waarschijnlijkheid zal hij zich binnenkort moeten verantwoorden voor de rechter.