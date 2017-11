Politie verijdelt project X feest Arnhem

Op Snapchat had een 16-jarige Arnhemmer eerder deze maand opgeroepen om 2017 in stijl af te sluiten met 'een te gek project X in Klarendal'.



,,In het winkelcentrum gaan we alles slopen. Alles broko maken. Draag een sjaal of bril voor je gezicht wegens camera’s. Zorg dat je vuurwerk bij je hebt. We gaan politie’s bekogelen met stenen. Deel dit bericht masaal’’, zo meldde hij op Snapchat. Broko betekent in straattaal ‘stuk’ of ’kapot’.



De 16-jarige jongen is afgelopen week aangehouden wegens opruiing. Hij zit vast. De jongen is een bekende van de politie. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten. De politie hield vanavond voldoende mensen achter de hand, maar stelde zich verder zo onopvallend mogelijk op.