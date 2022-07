Politie wil dat beelden van Arnhemse schennispleger verdwijnen van sociale media: ‘Delen is strafbaar’

Allemaal Arnhemmers Zwitserse Céline geeft nu Franse les in Arnhem: ‘Doetinchem kon mijn vriend me niet aandoen’

In Allemaal Arnhemmers vertellen stadgenoten met wortels in het buitenland hun (levens)verhaal. Dit keer: Céline Magnenat (42). ,, Ik houd van taal, vreemde talen leren is mijn passie.”

12 juli