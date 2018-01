Politie zet burgers in bij online opsporen gestolen spullen

,,Wij faciliteren de locatie en de tablets en uiteraard een lijst met gestolen goederen. Maar we bemoeien ons niet met het zoeken zelf. Want met de resultaten gaan we de opsporings-app ontwikkelen. Dat gebeurt zoveel mogelijk vanuit de gebruiker’’, zegt Maarten van Grootheest van de politie IJsselwaarden. Daar houdt hij zich als operationeel specialist bezig met innovatie en verbetering van opsporing.



Het idee om burgers te betrekken bij opsporing komt dan ook uit zijn koker en is tot nog toe uniek voor Nederland. ,,Ik heb als agent ook gestolen spullen opgespoord. Dat gaf veel voldoening, maar het moest steeds tussendoor. Want meestal krijgen andere zaken voorrang, zoals spoedmeldingen, en belandt een diefstal onder op de stapel. Terwijl die spullen vaak wel erg belangrijk of waardevol zijn voor mensen die ze kwijt zijn.’’