Politie zoekt dronken dader van steekpartij in Arnhemse lijnbus

In de Korenbeurs in Arnhem komt een bierfabriek of een eterij

16:48 ARNHEM - In de Korenbeurs op de Korenmarkt in Arnhem komt een bierfabriek of een foodhal. Een deskundige jury heeft dinsdag uit deze twee inzendingen nog geen keus kunnen maken. De twee partijen moeten hun plannen verder aanvullen en vervolmaken. In april wordt dan bekend wie zich de eigenaar van de Korenbeurs mag noemen.