Politie zoekt naar vermiste Iris (36) in Oosterbeek: laatst gezien tijdens wandeling met moeder

Dierensche Boys volgende slachtof­fer in zegereeks Elsweide, regiotop­sco­rer Gökdemir schermt met interesse grotere clubs

Ook Dierensche Boys had geen antwoord op koploper Elsweide in de vijfde klasse C en ging door fraaie goals ten onder in een treurig decor (4-0): bittere kou, bevroren ondergrond. Meer reclameborden dan toeschouwers.

21 november