Politie zoekt relschoppers Koningsdag: wie zich niet meldt, komt herkenbaar in beeld

Arnhem moet schipperen met een zomer vol overlast: ‘Dat mensen niet kunnen slapen, is onaccepta­bel’

20 juni Om te voorkomen dat Arnhem een zomer vol overlast te wachten staat, kondigt burgemeester Ahmed Marcouch maatregelen aan. Op diverse plekken in de stad was het in de afgelopen tijd al raak. Uitgelaten jongeren namen bezit van Sonsbeekpark, strandjes en kades rondom de Rijn, vaak tot diep in de nacht. ,,Dat mensen niet meer kunnen slapen rond Sonsbeek vind ik onacceptabel’ zegt Marcouch. Vier brandhaarden op een rij.