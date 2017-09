Politiechef: alle agenten in Oost-Nederland moeten online actief zijn

De waarnemend politiechef ziet twee belangrijke voordelen van een actieve politie op internet. ,,Het is een laagdrempelige manier om met inwoners in gesprek te raken en te weten wat er speelt. Vroeger gebeurde dat vooral op straat of op het bureau, nu ook online. En daarnaast helpt het om criminaliteit te bestrijden. Onlangs was er bijvoorbeeld een gijzeling met een auto. Een agent zette heel snel een foto van het kenteken op Facebook en direct kregen we bruikbare tips van het publiek en konden we de auto traceren. Zo helpt onze zichtbaarheid online ook om het op straat veiliger te maken.”



Inmiddels hebben alle 27 politieteams in Oost-Nederland een eigen Facebookpagina, de een actiever dan de ander. Ook zijn tientallen agenten actief op Twitter en Instagram. ,,We willen online zo zichtbaar mogelijk zijn”, stelt Miltenburg. ,,Daarbij kijken we wel naar wat lokaal nodig is. Voor een wijkagent in een buurt met relatief veel jongeren is actief zijn op sociale media belangrijker dan voor zijn collega in een buurt met veel ouderen.”