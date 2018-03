Politiek Arnhem: GelreDome mag vaker de nacht in

Van de zestien partijen die 21 maart meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen wil de helft dat het aantal 'nachtvergunningen' voor GelreDome wordt uitgebreid. De SP en de Partij voor de Dieren staan daar neutraal tegenover, maar zeker niet afwijzend. Ook DENK/Verenigd Arnhem is neutraal.

D66, PvdA, VVD, GroenLinks, CDA, Arnhem Centraal, de Gelderse Centrum Democraten en de Partij voor Iedereen zijn het eens met de stelling 'GelreDome moet toestemming krijgen voor meer nachtelijke evenementen' in de kieswijzer van De Gelderlander. In de huidige raad zijn dat 26 van de in totaal 39 zetels.

'Blij verrast'

Directeur Hèrald van de Bunt van GelreDome is 'blij verrast'. ,,We zijn hier al jaren mee bezig’’, zegt hij. Het stadion had jarenlang vier vergunningen voor evenementen in de kleine uurtjes, maar raakte er daarvan in 2012 twee kwijt om de buurten rond GelreDome te ontlasten.

Mogelijke overlast voor bijvoorbeeld Elden, Malburgen-West en Kronenburg is wel een belangrijk aandachtspunt. Voor tegenstanders als de ChristenUnie, Arnhemse Ouderen Partij en Arnhem1 is het reden om tegen een eventuele uitbreiding te zijn, de voorstander wil dat op z'n minst rekening wordt gehouden met omwonenden.

Draagvlak

,,Natuurlijk hebben we oog voor de omgeving, zoals we dat in het verleden ook hébben gehad’’, verzekert stadiondirecteur Van de Bunt. ,,Wij weten donders goed dat een vergunning onbruikbaar is op het moment dat er geen draagvlak voor bestaat.’’

De twee 'nachtvergunningen' die GelreDome nu heeft, worden gebruikt voor de jaarlijks terugkerende dancefeesten Qlimax en Hard Bass. Het stadiontheater wil meer en er kán ook meer, zegt Van de Bunt: ,,We hebben de afgelopen jaren herhaaldelijk 'nee' moeten verkopen aan toonaangevende dj's.’’ Namen wil hij niet noemen.

Meer ruimte in de nacht zou de mogelijkheden voor GelreDome vergroten, stelt hij. ,,De muziekwereld bestaat tegenwoordig uit twee stromingen: pop/rock en elektronische dansmuziek.’’ In de laatste categorie speelt het 'grootste theater van Nederland' nu geen rol. ,,Terwijl we in 2003 een wereldprimeur hadden met Tiësto, de eerste dj wereldwijd die in zijn eentje een stadionshow gaf.’’