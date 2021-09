Posbank in toekomst volledig afgesloten voor gemotoriseerd verkeer om overlast tegen te gaan

RHEDEN - De Posbank gaat in de toekomst helemaal dicht voor auto's en motoren. Dit is de keuze die Natuurmonumenten en de colleges van de gemeenten Rheden en Rozendaal vandaag hebben gemaakt. Zij zetten daarmee de toon, maar het is nog niet helemaal zeker of hun plannen doorgaan.

Of het ervan komt, hangt af van de gemeenteraden en de ledenraad van Natuurmonumenten. Die nemen in het najaar het definitieve besluit. Op respectievelijk 19 oktober en 2 november vergaderen de gemeenteraden van Rheden en Rozendaal over het gekozen scenario.

Van de belangengroepen die over de scenario's hebben meegedacht staat in ieder geval 75 procent achter het scenario om de Posbank volledig af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer.

Al decennia sprake van verkeersdrukte

Rheden en Rozendaal en Natuurmonumenten hikken al decennia aan tegen de verkeersdrukte in het natuurgebied de Posbank. Er gaan goede wegen door het gebied en op zonnige dagen wordt daar druk gebruik van gemaakt.

De laatste jaren is de verkeersdrukte in het gebied steeds groter geworden. Dat geldt zeker voor de periode sinds corona. Het natuurgebied lijdt inmiddels ernstig onder de verkeersdrukte. Het besef is daardoor ontstaan dat er eindelijk iets moet gebeuren. In de jaren negentig is dat ook al geprobeerd, maar toen rees er verzet en is het niet doorgegaan.

De gemeenten achten de tijd nu rijp

Nu is de tijd rijp om het verkeer te weren, menen beide gemeenten en Natuurmonumenten. Daarvoor hebben zij afgelopen zomer drie scenario's opgesteld. Dat hebben zij gedaan na consultatie van belangenclubs én van burgers. In alle drie is gegarandeerd dat het gebied toegankelijk blijft voor bezoekers. Maar niet op de auto of de motor.

Door de keuze te maken het gebied helemaal af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer, worden de wegen in het gebied alleen toegankelijk voor voetgangers en fietsers. Ook gaan er vanaf station Rheden en vanaf het Bezoekerscentrum Veluwezoom rondritbusjes rijden over de wegen door het gebied.

Het gemotoriseerd verkeer mag niet verder het gebied in dan de parkeerplaatsen Beekhuizen (bij Velp), Bezoekerscentrum (bij Rheden) en Lappendeken (bij De Steeg). Afgevallen is het scenario om het gebied deels af te sluiten (alleen een eenrichtingsroute van Rheden over de Posbank naar De Steeg zou openblijven) en het scenario om het gebied alleen bij drukte met slagbomen af te sluiten.