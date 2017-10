Posbankmoord: Advocaat van Frank S. trekt zich terug vanwege familieband

De weduwe van Alex Wiegmink was onaangenaam verrast toen ze deze week ontdekte dat Mark Nillesen, de advocaat van Frank S., een achterneef van haar is. S. is een van de twee verdachten in de zogeheten Posbankmoord, waarbij Alex Wiegmink in 2003 om het leven kwam.



Mark Nillesen en Greet Wiegmink komen uit een grote familie en hebben elkaar voor het hoger beroep in de zaak rond de Posbankmoord nooit ontmoet of contact gehad. Zodoende herkenden ze elkaar niet tijdens de eerste zitting, afgelopen woensdag. De moeder van Nillesen is een volle nicht van Greet Wiegmink.